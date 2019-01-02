Евгений Кузин чуть не сорвал свадьбу Александры Черно и Иосифа Оганесяна
Увидев Артема Сороку в качестве тамады на свадьбе у Александры Черно и Иосифа Оганесяна, экс-участник телепроекта «Дом-2» Евгений Кузин был неприятно удивлен. Ему не понравилось то, что ребята решили доверить один из самых важных дней в их жизни своему коллеге по периметру, а не профессионалу, к примеру, Андрею Черкасову.
По словам Артема, Женя привык быть у всех на виду, так как провел на реалити-шоу около 12 лет. На свадьбе у Саши и Иосифа он также хотел стать звездой программы и вытеснить ведущего, поэтому устраивал балаган, перебивал, смеялся над его конкурсами и манерой поведения.
Однако молодой человек уже имеет опыт общения с такими людьми, поэтому знает, как их успокоить, не устраивая конфликта.
Он подчеркнул, что ему не было дела до колких замечаний Кузина, так как все его внимание было направлено на Черно и Оганесяна, а также на их родственников. Артем старался сделать так, чтобы все чувствовали себя комфортно, а в центре внимания находились только жених и невеста.
По словам Артема, Женя привык быть у всех на виду, так как провел на реалити-шоу около 12 лет. На свадьбе у Саши и Иосифа он также хотел стать звездой программы и вытеснить ведущего, поэтому устраивал балаган, перебивал, смеялся над его конкурсами и манерой поведения.
Однако молодой человек уже имеет опыт общения с такими людьми, поэтому знает, как их успокоить, не устраивая конфликта.
«Я как ведущий знаю, что есть такие люди, которые всегда хотят, чтобы на них все смотрели. Им надо просто дать эту возможность, а потом они сами успокоятся. Я дал ему эту возможность», - рассказал Сорока.
Он подчеркнул, что ему не было дела до колких замечаний Кузина, так как все его внимание было направлено на Черно и Оганесяна, а также на их родственников. Артем старался сделать так, чтобы все чувствовали себя комфортно, а в центре внимания находились только жених и невеста.