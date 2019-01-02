Евгений Кузин чуть не сорвал свадьбу Александры Черно и Иосифа Оганесяна

«Я как ведущий знаю, что есть такие люди, которые всегда хотят, чтобы на них все смотрели. Им надо просто дать эту возможность, а потом они сами успокоятся. Я дал ему эту возможность», - рассказал Сорока.





По словам Артема, Женя привык быть у всех на виду, так как провел на реалити-шоу около 12 лет. На свадьбе у Саши и Иосифа он также хотел стать звездой программы и вытеснить ведущего, поэтому устраивал балаган, перебивал, смеялся над его конкурсами и манерой поведения.Однако молодой человек уже имеет опыт общения с такими людьми, поэтому знает, как их успокоить, не устраивая конфликта.Он подчеркнул, что ему не было дела до колких замечаний Кузина, так как все его внимание было направлено на Черно и Оганесяна, а также на их родственников. Артем старался сделать так, чтобы все чувствовали себя комфортно, а в центре внимания находились только жених и невеста.