АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Евгений Кузин чуть не сорвал свадьбу Александры Черно и Иосифа Оганесяна

Увидев Артема Сороку в качестве тамады на свадьбе у Александры Черно и Иосифа Оганесяна, экс-участник телепроекта «Дом-2» Евгений Кузин был неприятно удивлен. Ему не понравилось то, что ребята решили доверить один из самых важных дней в их жизни своему коллеге по периметру, а не профессионалу, к примеру, Андрею Черкасову.

По словам Артема, Женя привык быть у всех на виду, так как провел на реалити-шоу около 12 лет. На свадьбе у Саши и Иосифа он также хотел стать звездой программы и вытеснить ведущего, поэтому устраивал балаган, перебивал, смеялся над его конкурсами и манерой поведения.

Евгений Кузин чуть не сорвал свадьбу Александры Черно и Иосифа Оганесяна

Однако молодой человек уже имеет опыт общения с такими людьми, поэтому знает, как их успокоить, не устраивая конфликта.

«Я как ведущий знаю, что есть такие люди, которые всегда хотят, чтобы на них все смотрели. Им надо просто дать эту возможность, а потом они сами успокоятся. Я дал ему эту возможность», - рассказал Сорока.

Он подчеркнул, что ему не было дела до колких замечаний Кузина, так как все его внимание было направлено на Черно и Оганесяна, а также на их родственников. Артем старался сделать так, чтобы все чувствовали себя комфортно, а в центре внимания находились только жених и невеста.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В ателье SRK Designs представили шестиколесный
Ученые назвали ключевое новогоднее решение,
Учёные объяснили причину дыхания человека только
Ученые призывают остановить разработку опасной
В Китае начались продажи новогодних наборов
Евгений Кузин чуть не сорвал свадьбу Александры
Шнуров, Гагарина и Ёлка выступят в горах Сочи в
В штате Коннектикут на закате был замечен голубой
Нюша показала видео своего первого выступления
SK Innovation разработала специальную пленку для
Влад Соколовский рассказал о своем новогоднем
Полёты людей на Марс приведут к психологическим
Бари Алибасов показал, как очутился лицом в
Эксперты составили рейтинг ожидаемых новинок
Учёные в Китае нашли древнюю инопланетную
Рики Мартин в третий раз стал отцом
Два россиянина выиграли по полмиллиарда рублей в
Антон Гусев и Виктория Романец рассказали о своих
Звезда Дома-2 Маргарита Овсянникова танцевала в
BMW в 2023 году выведет на авторынок настоящий
Медики рассказали, как быстро убрать жир на
В Пусане обнаружили тело российского моряка
Apple запатентовала новый смартфон с
Подписчики раскритиковали Яну Рудковскую из-за
В Эквадоре найдены древние останки вымерших
Эксперты анонсировали самые «опасные»
Регина Тодоренко показала первый снимок после
Google Chrome укрепил позиции среди браузеров на
Наследница Василия Шукшина Ольга назвала Бари
Ученые: Еда вне дома "загрязняет" организм
Просмотреть все новости