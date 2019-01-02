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Агата Муцениеце кардинально сменила имидж

Актриса Агата Муцениеце кардинально сменила имидж, нарастив и перекрасив волосы. Супруга Павла Прилучного захотела обновиться в 2019 году.
Агата Муцениеце кардинально сменила имидж

Муцениеце в своём Instagram показала поклонникам необычный образ с длинными волосами. Блондинка с каре сменила цвет на несколько тонов темнее. Также артистка прибегла к наращиванию, остановившись на длине почти до пояса.

Жена Прилучного подписала фото как "новая я", приурочив кардинальные изменения в имидже к зимним праздникам. Читатели блога отметили, что с такой причёской звезда стала ещё больше походить на героиню Дарью из сериала "Закрытая школа", которую она играла на экранах.
Агата Муцениеце кардинально сменила имидж

Муцениеце фанаты написали, что она помолодела и похорошела. Впрочем, некоторым пользователям соцсети волосы артистки не понравились, ведь со светлым каре она была более стильной.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:55

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