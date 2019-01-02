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Ученые рассказали о 5 способах, которые помогут повысить сексуальное влечение

Ученые назвали 5 способов, помогающих повысить сексуальное влечение. По словам экспертов, одним из факторов, негативно влияющим на половую жизнь, является стресс, в связи с чем следует всячески избегать излишнего волнения.

Ученые рассказали о 5 способах, которые помогут повысить сексуальное влечение

Первым способом является сон. По словам ученых, его недостаток способствует появлению сильной усталости, которая может перерасти в хроническую. Это может достаточно сильно повлиять на сексуальное влечение, снижая его у обоих партнеров. Вторым способом стали разговоры на личные темы. В случае возникновения каких-либо проблем или беспокойства, следует поговорить об этом со своим избранником. Это поможет сделать отношения более близкими, доверительными, и улучшит общее самочувствие. Третьим способом является повышение уверенности в себе. Для ее развития следует начать с похода в спортивный зал, благодаря чему тело станет более привлекательным.

Четвертый способ представляет собой сокращение количества выпиваемого алкоголя. В больших объемах он негативно влияет на эректильную функцию. А пятым способом является смена рациона и включение в него таких продуктов, как банан, авокадо, инжир и шоколад.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 19:36

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