Учёные озадачены способностью медитации вводить мозг в "этап просветления"





Даниэль Големан, являющийся исследователем, а также психологом, базируясь на исследованиях эмоций, а также мозга, заметил, что лекарства выступают помощником в его обмане, производя гамма-волны, усиливающие все органы чувств. При этом учёные не понимают, как долго можно продлить данное состояние. По словам исследователей, это происходит не только в случае медитации. В данном случае речь идёт о повседневном состоянии души. Учёные отмечают, что у добровольцев, сосредоточившихся на сострадании, показатель гамма-волн повысился на 700-800 процентов. В данном случае такие люди пребывают в особом состоянии сознания. Речь идёт об освобождении либо просветлении.Большинство нейробиологов не согласны с этой теорией. Эти учёные руководствуются экспериментами с применением магнитоэнцефалографии, выявившей гамму-активность, которая связана с сенсорной обработкой в зрительной коре органа.