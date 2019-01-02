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Иосиф Пригожин поздравил Яну Рудковскую с днем рождения, сравнив ее с ледоколом

Сегодня Яна Рудковская отмечает 44-летие, принимая поздравления от своих коллег. Иосиф Пригожин поздравил именинницу с днем рождения, шутливо сравнив ее с ледоколом.
Иосиф Пригожин поздравил Яну Рудковскую с днем рождения, сравнив ее с ледоколом

Знаменитость поражает поклонников прекрасным внешним видом, а также активно помогает избраннику Евгению Плющенко в подготовке ледовых шоу, пользующихся успехом у зрителей. Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram небольшой пост, посвященный такому событию в жизни его друга.
Иосиф Пригожин поздравил Яну Рудковскую с днем рождения, сравнив ее с ледоколом

Он намекнул, что Яна Рудковская всегда идет напролом, чтобы добиться поставленной цели, а потому ее действительно можно назвать “ледоколом”. Пользователи Сети позитивно отреагировали на сообщение продюсера, пожелав сильной знаменитости творческих успехов и осуществления любой мечты.



 
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ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:28

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