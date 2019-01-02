Иосиф Пригожин поздравил Яну Рудковскую с днем рождения, сравнив ее с ледоколом





Знаменитость поражает поклонников прекрасным внешним видом, а также активно помогает избраннику Евгению Плющенко в подготовке ледовых шоу, пользующихся успехом у зрителей. Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram небольшой пост, посвященный такому событию в жизни его друга.Он намекнул, что Яна Рудковская всегда идет напролом, чтобы добиться поставленной цели, а потому ее действительно можно назвать “ледоколом”. Пользователи Сети позитивно отреагировали на сообщение продюсера, пожелав сильной знаменитости творческих успехов и осуществления любой мечты.