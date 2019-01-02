АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Лариса Гузеева рассказала в Instagram о помощи Владимира Винокура

Известная российская телезвезда Лариса Гузеева рассказала поклонникам в Instagram о помощи своего друга юмориста Владимира Винокура. Звезда призналась, что никогда не забудет, как артист выручил ее много лет назад.

Лариса Гузеева рассказала в Instagram о помощи Владимира Винокура

Лариса Гузеева, известная многим как ведущая ток-шоу "Давай поженимся", недавно опубликовала в личном микроблоге Instagram фото, где запечатлена вместе с российским артистом юмористического жанра Владимиром Винокуром. Теледива написала, что очень признательна актеру за помощь.

Но как и чем именно помог Владимир Винокур Гузеевой - неизвестно. Возможно, юморист помог справиться знаменитости с алкогольной зависимостью, от которой Лариса Гузеева страдала много лет.

Поклонники телезвезды оценили публикацию кумира и отметили, что Лариса Гузеева умеет выбирать хороших и надежных друзей. Подписчики оставили массу положительных отзывов в адрес российских звезд: "Красавица! Очень люблю, особенно за правду в глаза!!!", "Вы такие клевые", "Лариса, откуда берутся жизненные силы? Всегда прекрасна, остроумна, позитивна! Дай Бог здоровья на многие лета!!!", "Настоящие друзья".



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яна Рудковская сама себя поздравила с днём
Новое обновление для Windows 10 отключает
Учёные озадачены способностью медитации вводить
Агата Муцениеце кардинально сменила имидж
Лариса Гузеева рассказала в Instagram о помощи
Единственный прототип гоночного Ferrari 275 GTB
Ученые рассказали о 5 способах, которые помогут
Иосиф Пригожин поздравил Яну Рудковскую с днем
Сергей Жигунов в честь дня рождения откровенно
Ольгу Рапунцель высмеяли в Сети за «Луис Винитон»
Виктория Лопырёва знала о беременности во время
OC Chrome будет блокировать USB-порты для защиты
Нейробиологи расшифровали принцип самооптимизации
Украинские шахтёры объявили голодовку из-за
В ателье SRK Designs представили шестиколесный
Ученые назвали ключевое новогоднее решение,
Учёные объяснили причину дыхания человека только
Ученые призывают остановить разработку опасной
В Китае начались продажи новогодних наборов
Евгений Кузин чуть не сорвал свадьбу Александры
Шнуров, Гагарина и Ёлка выступят в горах Сочи в
В штате Коннектикут на закате был замечен голубой
Нюша показала видео своего первого выступления
SK Innovation разработала специальную пленку для
Влад Соколовский рассказал о своем новогоднем
Полёты людей на Марс приведут к психологическим
Бари Алибасов показал, как очутился лицом в
Эксперты составили рейтинг ожидаемых новинок
Учёные в Китае нашли древнюю инопланетную
Рики Мартин в третий раз стал отцом
Просмотреть все новости