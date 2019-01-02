Лариса Гузеева рассказала в Instagram о помощи Владимира Винокура

Лариса Гузеева, известная многим как ведущая ток-шоу "Давай поженимся", недавно опубликовала в личном микроблоге Instagram фото, где запечатлена вместе с российским артистом юмористического жанра Владимиром Винокуром. Теледива написала, что очень признательна актеру за помощь.Но как и чем именно помог Владимир Винокур Гузеевой - неизвестно. Возможно, юморист помог справиться знаменитости с алкогольной зависимостью, от которой Лариса Гузеева страдала много лет.Поклонники телезвезды оценили публикацию кумира и отметили, что Лариса Гузеева умеет выбирать хороших и надежных друзей. Подписчики оставили массу положительных отзывов в адрес российских звезд: "Красавица! Очень люблю, особенно за правду в глаза!!!", "Вы такие клевые", "Лариса, откуда берутся жизненные силы? Всегда прекрасна, остроумна, позитивна! Дай Бог здоровья на многие лета!!!", "Настоящие друзья".