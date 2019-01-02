Сергей Жигунов в честь дня рождения откровенно рассказал о романе с Анастасией Заворотнюк





Сергей Жигунов 2 января отмечает свое 56-летие. В этот день знаменитый артист вспомнил о своих любимых женщинах, с которыми его когда-то свела судьба. С первой супругой исполнитель роли гардемарина Александра Белова познакомился во время съемок картины "Шанс" в Калуге. Он - студент Театрального училища им. Щукина, она, Вера Новикова - актриса театра им. Вахтангова. Вера была старше Сергея на 5 лет и имела дочь от предыдущего брака. Однако знаменитость не обратил на это никакого внимания.Вера Новикова вспоминая моменты совместной жизни, отметила, что Сергей очень романтично за ней ухаживал. Каждый день приносил цветы из клумбы на центральной площади, играл на гитаре и пел свои песни вечерами. Свадьбу влюбленные сыграли в 1986 году очень скромно. Дочь Веры Настя называла Жигунова папой задолго до бракосочетания.В 1990-м Сергей Жигунов получил небывалую популярность благодаря выходу легендарной кинокартины "Гардемарины вперед!". В ней артист исполнил роль главного персонажа Александра Белова, втянутого в политическую интригу. Премьеру с красавцами-гардемаринами увидели 87% населения Союза.Второй знаменитой работой, где принял участие Сергей Жигунов стал фильм "Сердца трех", снятый по произведению Джека Лондона. Владимир Попков, режиссер киноленты, говорил, что в стране была "напряженка с хорошими мужиками с американским типажом". Таким "американским типажем" стал Сергей Жигунов.Безумная слава повлияла на характер актера, признавалась супруга. Раньше он отличался легкостью, жизнерадостностью, но после карьерного роста веселье и задор исчезли, отметила Вера Новикова.Звезда кино долгое время поддерживал репутацию идеального семьянина, пока не познакомился с красивой брюнеткой Анастасией Заворотнюк на съемках сериала "Моя прекрасная няня".На экране у главных героев случается любовный роман, но, как оказалось, не только на экране. Пресса массово писала о том, что у Жигунова с Заворотнюк далеко не рабочие отношения, донимая супругу телезвезды звонками и расспросами.Вера Новикова просила супруга объяснить, что происходит, но в ответ только услышала фразу: "Я не готов об этом говорить". А в 2007 году из-за бушующих страстей к Заворотнюк актер подал на развод. Вера отпустила супруга, не сказав ни одного плохого слова в адрес благоверного.Но брак с Анастасией Заворотнюк длился всего два года. За это время он снял актрису в фильмах "Шекспиру и не снилось" и "Код Апокалипсиса". В 2008 году звездная пара рассталась и Сергей Жигунов вспоминил о Вере. Он предложил бывшей избраннице начать все сначала. Супруга простила его и они второй раз поженились, а дочь плакала от радости на их свадьбе, признался актер.Продюсер спустя многие годы понял, что семья требует постоянного труда и внимания. Он считает, что опасности в семейной жизни подстерегают всегда, и все испытания нужно выдержать от начала и до конца. Сергей Жигунов признался, что очень счастлив в браке с Верой, и не жалеет ни о чём.