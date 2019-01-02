Виктория Лопырёва знала о беременности во время ЧМ-2018

"Я с радостью провожаю 2018-й и с ещё большей встречаю 2019-й. Добра вам, мира и любви, мои дорогие!" - написала Лопырёва в Instagram.

В поздравлении к Новому году Лопырёва рассказала подписчикам, за что благодарит 2018-й и с радостью встречает 2019-й. Минувший год стал для российской модели самым счастливым и знаковым, поскольку её удостоили чести быть первой женщиной-послом ФИФА-2018. Знаменитость сопровождала кубок футбольного чемпионата в путешествии по всему миру и представила официальный мяч.При этом с начала мундиаля Лопырёва узнала о скором появлении в своей жизни первого ребёнка. Звезда вспомнила, как вышла на поле "Лужников" с ощущением абсолютного счастья. Тогда она знала, что внутри неё бьётся ещё одно сердце, а с трибуны на возлюбленную смотрит отец будущего малыша.Хотя большинство читателей блога порадовалось за кумира, нашлись те пользователи, которые вспомнили интригу модели с Николаем Басковым. Хейтеры отказываются верить в искренность таких отношений.Сам певец отметил большую независимость Лопырёвой, разрушившую отношения пары. К тому же, звёздам было трудно совмещать любовь с карьерой.