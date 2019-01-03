Шипованную резину в будущем заменят обрезиненные шипованные покрышки Continental
Шипованная резина, называемая в народе «липучками», в России на 50 процентов ставится на транспортные средства чаще зимних шин. Вскоре в рамках рынка автомобильных аксессуаров должна появится альтернатива, а именно обрезиненные шипованные покрышки компании Continental.
Данная разработка по словам специалистов фирмы – это новое слово, новая технология в производстве автомобильных шин. Основой инновации является замена алюминиевого тела шипа на резиновое. В начале нового зимнего сезона сигнальная партия новинок компании Continental была направлена в Россию.
Свободную продажу покрышек, которые изготовили по инновационной технологии, начнут осенью следующего года. Эта категория автомобильных шин стоит дороже своих предшественников.
Данная разработка по словам специалистов фирмы – это новое слово, новая технология в производстве автомобильных шин. Основой инновации является замена алюминиевого тела шипа на резиновое. В начале нового зимнего сезона сигнальная партия новинок компании Continental была направлена в Россию.
Свободную продажу покрышек, которые изготовили по инновационной технологии, начнут осенью следующего года. Эта категория автомобильных шин стоит дороже своих предшественников.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00