АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Шипованную резину в будущем заменят обрезиненные шипованные покрышки Continental

Шипованная резина, называемая в народе «липучками», в России на 50 процентов ставится на транспортные средства чаще зимних шин. Вскоре в рамках рынка автомобильных аксессуаров должна появится альтернатива, а именно обрезиненные шипованные покрышки компании Continental.

Шипованную резину в будущем заменят обрезиненные шипованные покрышки Continental


Данная разработка по словам специалистов фирмы – это новое слово, новая технология в производстве автомобильных шин. Основой инновации является замена алюминиевого тела шипа на резиновое. В начале нового зимнего сезона сигнальная партия новинок компании Continental была направлена в Россию.

Свободную продажу покрышек, которые изготовили по инновационной технологии, начнут осенью следующего года. Эта категория автомобильных шин стоит дороже своих предшественников.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Шипованную резину в будущем заменят обрезиненные
Ким Кардашян и Канье Уэст ждут четвертого ребенка
Названы наиболее опасные в мире смартфоны из-за
На Украине запретили телеканал NewsOne из-за
Ксения Собчак в Instagram подвела итоги 2018 года
В Греции нашли древний пропавший "Камень Никурии"
Наталья Рудова показала своим поклонникам в сети
Россияне отбили атаку Митрополита Рязанского
Сати Казанова за полгода сменила более десяти
Виктория Романец встретила Новый Год в Сочи
Яна Рудковская сама себя поздравила с днём
Певец Крис Кельми скончался в возрасте 63 лет
Новое обновление для Windows 10 отключает
Учёные озадачены способностью медитации вводить
Агата Муцениеце кардинально сменила имидж
Лариса Гузеева рассказала в Instagram о помощи
Единственный прототип гоночного Ferrari 275 GTB
Ученые рассказали о 5 способах, которые помогут
Иосиф Пригожин поздравил Яну Рудковскую с днем
Сергей Жигунов в честь дня рождения откровенно
Ольгу Рапунцель высмеяли в Сети за «Луис Винитон»
Виктория Лопырёва знала о беременности во время
OC Chrome будет блокировать USB-порты для защиты
Нейробиологи расшифровали принцип самооптимизации
Украинские шахтёры объявили голодовку из-за
В ателье SRK Designs представили шестиколесный
Ученые назвали ключевое новогоднее решение,
Учёные объяснили причину дыхания человека только
Ученые призывают остановить разработку опасной
В Китае начались продажи новогодних наборов
Просмотреть все новости