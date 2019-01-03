Шипованную резину в будущем заменят обрезиненные шипованные покрышки Continental





Данная разработка по словам специалистов фирмы – это новое слово, новая технология в производстве автомобильных шин. Основой инновации является замена алюминиевого тела шипа на резиновое. В начале нового зимнего сезона сигнальная партия новинок компании Continental была направлена в Россию.Свободную продажу покрышек, которые изготовили по инновационной технологии, начнут осенью следующего года. Эта категория автомобильных шин стоит дороже своих предшественников.