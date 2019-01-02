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OC Chrome будет блокировать USB-порты для защиты взломанных Chromebook

OC Chrome будет способна блокировать USB-устройства, которые подключаются к ноутбуку без согласования с хозяином. Это поможет обеспечить высокий уровень защиты от хакеров.

OC Chrome будет блокировать USB-порты для защиты взломанных Chromebook


Как стало известно, данное обновление будет доступно все пользователям новых Chromebook. Хакеры могут прибегать к различным способам кражи личных данных. Несмотря на высокий уровень защиты в интернете, а также наличие современного антивируса, новые методики обходят любую защиту. Впрочем, это не грозит устройствам, путь к которым извне перекрыт. ОС Chrome не позволит посторонним устройствам с любым содержимым взаимодействовать с системой каким-либо образом без одобрения владельца.

Как сообщается, обновление не повлияет на устройства, работающие до его установки. Все гаджеты, что уже подключались к Chromebook, или подключены в момент запуска, сохранят работоспособность.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 19:00

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