OC Chrome будет блокировать USB-порты для защиты взломанных Chromebook





Как стало известно, данное обновление будет доступно все пользователям новых Chromebook. Хакеры могут прибегать к различным способам кражи личных данных. Несмотря на высокий уровень защиты в интернете, а также наличие современного антивируса, новые методики обходят любую защиту. Впрочем, это не грозит устройствам, путь к которым извне перекрыт. ОС Chrome не позволит посторонним устройствам с любым содержимым взаимодействовать с системой каким-либо образом без одобрения владельца.Как сообщается, обновление не повлияет на устройства, работающие до его установки. Все гаджеты, что уже подключались к Chromebook, или подключены в момент запуска, сохранят работоспособность.