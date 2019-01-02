Нейробиологи расшифровали принцип самооптимизации схем мозга





Нейробиологи задались вопросом, как при поддержке адаптивного поведения человека меняются синоптические связи его мозга. Люди получают сенсорную информацию для освоения новых навыков и адаптации в меняющейся тактильной среде. Женевский университет UNIGE провёл исследование на мышах со схожим строением нервной системы. В мозгу грызунов изолировали цепочку обратной связи.Электроды измеряли активность нейронов коры. Стимуляция тех или иных участков мозга имитировала сенсорный ввод. Целый спектр нейронов удалось возбудить срабатыванием двух отдельных электродов. Однако, при одновременной работе мозговых участков отдельные нейроны сами понижали свою активность.Учёные считают, что механизм подготовки к поступлению информации включает самостоятельную оптимизацию синаптических связей. Такую обратную связь ингибирующих нейронов исследователи намерены проверить на мышах, которые будут получать сенсорные стимулы.