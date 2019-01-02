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Ученые назвали ключевое новогоднее решение, которое может изменить жизнь

Ученые назвали решение, которое может стать ключевым в вопросе жизненных перемен. По их словам, в новогодние праздники стоит составить некий список, который поможет осуществить мечту.

Ученые назвали ключевое новогоднее решение, которое может изменить жизнь


Ученые провели исследование, в рамках которого разделили добровольцев на две группы. Участников первой из них попросили придумать некую мечту, или же вспомнить ее, а после расписать в подробностях все шаги для ее исполнения, включая даты. Люди из второй группы сформулировали желаемое в устной форме, не вдаваясь в подробности. Когда список был составлен всеми участниками исследования, специалисты попросили людей рассказать о результатах на пути продвижения к цели спустя 2 дня.

Как выяснилось, те особы, которые подробно описали шаги выполнения своих желаний, четко им следовали. Участники эксперимента из второй группы не преуспели в выполнении даже первых пунктов. Данной методикой, по словам ученых, пользуются многие успешные люди.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 18:39

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