Ученые назвали ключевое новогоднее решение, которое может изменить жизнь





Ученые провели исследование, в рамках которого разделили добровольцев на две группы. Участников первой из них попросили придумать некую мечту, или же вспомнить ее, а после расписать в подробностях все шаги для ее исполнения, включая даты. Люди из второй группы сформулировали желаемое в устной форме, не вдаваясь в подробности. Когда список был составлен всеми участниками исследования, специалисты попросили людей рассказать о результатах на пути продвижения к цели спустя 2 дня.Как выяснилось, те особы, которые подробно описали шаги выполнения своих желаний, четко им следовали. Участники эксперимента из второй группы не преуспели в выполнении даже первых пунктов. Данной методикой, по словам ученых, пользуются многие успешные люди.