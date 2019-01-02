Звезда Дома-2 Маргарита Овсянникова танцевала в купальнике перед детьми

Так, бывшая участница телестройки Маргарита Овсянникова вышла на улицы столицы в одном купальнике, устроив небольшую шоу-программу для тех, кто в это время прогуливался по улицам Москвы.Марго предстала перед всеми в одном ярко жёлтом купальнике, её не смущали даже маленькие дети, которые глазели на оголённые ягодицы девушки.Конечно отцы, да и весь мужской пол, были рады такому представлению, а женщины, и тем более матери, старались уйти поскорее с развратного места, ведь такое зрелище могло негативно отразиться на психике малышей.Полицию никто не вызвал, да и шоу длилось не больше 20 минут, так как девушка замёрзла.