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Звезда Дома-2 Маргарита Овсянникова танцевала в купальнике перед детьми

Новый год на "Доме-2" проходит всегда жарко, видимо участники проекта не остывают после мероприятия, и им приходится остывать самостоятельно.

Так, бывшая участница телестройки Маргарита Овсянникова вышла на улицы столицы в одном купальнике, устроив небольшую шоу-программу для тех, кто в это время прогуливался по улицам Москвы.

Звезда Дома-2 Маргарита Овсянникова танцевала в купальнике перед детьми

Марго предстала перед всеми в одном ярко жёлтом купальнике, её не смущали даже маленькие дети, которые глазели на оголённые ягодицы девушки.

Конечно отцы, да и весь мужской пол, были рады такому представлению, а женщины, и тем более матери, старались уйти поскорее с развратного места, ведь такое зрелище могло негативно отразиться на психике малышей.

Полицию никто не вызвал, да и шоу длилось не больше 20 минут, так как девушка замёрзла.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:32

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