В Пусане обнаружили тело российского моряка
В южнокорейском порту Пусан утром 2 января в заливе Камчхон обнаружили тело мертвого российского моряка. Это стало известно по данным информагентства "Ёнхап".
Труп человека был найден в 8:10 рядом с холодильными хранилищами сотрудниками Службы береговой охраны Республики Корея. Средства массовой информации не приводят подробностей, однако есть сведения, что российскому моряку было 56 лет.
Мужчина был одет, следов травм или ранений на его теле не было найдено. Есть версия, что россиянин упал в море и утонул. Правоохранительные органы начали расследование по факту смерти гражданина РФ.
Труп человека был найден в 8:10 рядом с холодильными хранилищами сотрудниками Службы береговой охраны Республики Корея. Средства массовой информации не приводят подробностей, однако есть сведения, что российскому моряку было 56 лет.
Мужчина был одет, следов травм или ранений на его теле не было найдено. Есть версия, что россиянин упал в море и утонул. Правоохранительные органы начали расследование по факту смерти гражданина РФ.
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:07