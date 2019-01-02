В Пусане обнаружили тело российского моряка





Труп человека был найден в 8:10 рядом с холодильными хранилищами сотрудниками Службы береговой охраны Республики Корея. Средства массовой информации не приводят подробностей, однако есть сведения, что российскому моряку было 56 лет.Мужчина был одет, следов травм или ранений на его теле не было найдено. Есть версия, что россиянин упал в море и утонул. Правоохранительные органы начали расследование по факту смерти гражданина РФ.