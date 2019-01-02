В Китае начались продажи новогодних наборов продукции Xiaomi за 250 евро





Данный набор подразумевает 8 предметов. Речь идёт о калькуляторе, светильнике, специальной мобильной колонке, «мышке», механической клавиатуре. Оформление изделий сочетает в себе черную и золотистую расцветку. Мышь, колонка, клавиатура получили интерфейс Bluetooth. Их сделали в стиле ретро. Механическую клавиатуру оснащают 79 механическими клавишами. Она имеет монохромную подсветку и схожа с клавиатурой пишущей машинки. Устройство работает благодаря аккумуляторной батарее на 4000 мАч. У калькулятора имеются механические переключатели. Его вес составляет 162 грамма, а габариты 148x92x35 мм.Вес мыши составляет 98 грамм. Мощность светильника достигает 2 Вт. Диапазон регулировки яркости составляет 1 – 100%. Устройство питается от аккумуляторной батареи на 2200 мАч.