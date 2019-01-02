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Шнуров, Гагарина и Ёлка выступят в горах Сочи в рамках Live Fest 2019

Известные исполнители Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Ёлка дадут концерты в горах Сочи в рамках четырехдневного музыкального фестиваля Live Fest 2019. Звезды исполнят лучшие хиты в многофункциональном концертном комплексе под названием "Роза Холл".
Шнуров, Гагарина и Ёлка выступят в горах Сочи в рамках Live Fest 2019

Как отметил представитель администрации города, 4 января гости фестиваля смогут увидеть и услышать Сергея Шнурова и его музыкальный коллектив "Ленинград". На второй день фестиваля сочинскую публику порадует своим присутствием известная российская певица Полина Гагарина. 6 января в на сцене комплекса появятся Юлианна Караулова, Елка, Burito, Анна, Плетнева, а также остальные представители отечественного шоу-бизнеса.
Шнуров, Гагарина и Ёлка выступят в горах Сочи в рамках Live Fest 2019

Самые актуальные представители направлений хип-хопа, рэпа и других будут выступать 7 января в Сочи. Среди них можно будет увидеть Елену Темникову, Мари Краймбери, Матранга, Лешу Свика, отметили в агентстве.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:00

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