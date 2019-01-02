В штате Коннектикут на закате был замечен голубой НЛО
В штате Коннектикут на закате очевидец заснял голубой светящийся НЛО, скрытый облаками. Автор отметил, что объект хорошо видно на каждом снимке.
Уфолог Скотт Уоринг, ведущий блог об НЛО, опубликовал видеоматериал, позаимствованный у организации MUFON, собирающей свидетельства активности пришельцев на Земле. Житель американского штата Коннектикут вышел вечером погулять с собакой и застал красивый закат. Мужчина достал смартфон, сделав несколько кадров неба в облаках.
Когда очевидец ещё раз внимательно взглянул на снимки, то разглядел на каждом из них некий светящийся голубым светом объект. Посчитав это НЛО, американец выставил материалы в интернет. По мнению автора, корабль инопланетян был дискообразным.
Уоринг добавил, что многие летательные аппараты пришельцев имеют яркую подсветку, поэтому вечернее и ночное время суток подходят для "охотников" за НЛО как нельзя лучше. Впрочем, скептики, посмотревшие видео, посчитали предполагаемый летающий корабль Луной, облаком или дроном.
Уфолог Скотт Уоринг, ведущий блог об НЛО, опубликовал видеоматериал, позаимствованный у организации MUFON, собирающей свидетельства активности пришельцев на Земле. Житель американского штата Коннектикут вышел вечером погулять с собакой и застал красивый закат. Мужчина достал смартфон, сделав несколько кадров неба в облаках.
Когда очевидец ещё раз внимательно взглянул на снимки, то разглядел на каждом из них некий светящийся голубым светом объект. Посчитав это НЛО, американец выставил материалы в интернет. По мнению автора, корабль инопланетян был дискообразным.
Уоринг добавил, что многие летательные аппараты пришельцев имеют яркую подсветку, поэтому вечернее и ночное время суток подходят для "охотников" за НЛО как нельзя лучше. Впрочем, скептики, посмотревшие видео, посчитали предполагаемый летающий корабль Луной, облаком или дроном.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:52