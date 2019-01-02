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В штате Коннектикут на закате был замечен голубой НЛО

В штате Коннектикут на закате очевидец заснял голубой светящийся НЛО, скрытый облаками. Автор отметил, что объект хорошо видно на каждом снимке.
В штате Коннектикут на закате был замечен голубой НЛО

Уфолог Скотт Уоринг, ведущий блог об НЛО, опубликовал видеоматериал, позаимствованный у организации MUFON, собирающей свидетельства активности пришельцев на Земле. Житель американского штата Коннектикут вышел вечером погулять с собакой и застал красивый закат. Мужчина достал смартфон, сделав несколько кадров неба в облаках.

Когда очевидец ещё раз внимательно взглянул на снимки, то разглядел на каждом из них некий светящийся голубым светом объект. Посчитав это НЛО, американец выставил материалы в интернет. По мнению автора, корабль инопланетян был дискообразным.

Уоринг добавил, что многие летательные аппараты пришельцев имеют яркую подсветку, поэтому вечернее и ночное время суток подходят для "охотников" за НЛО как нельзя лучше. Впрочем, скептики, посмотревшие видео, посчитали предполагаемый летающий корабль Луной, облаком или дроном.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:52

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