Наследница Василия Шукшина Ольга назвала Бари Алибасова "голубем мира в бабьем царстве"
Одна из наследниц писателя Василия Шукшина Ольга считает Бари Алибасова «голубем мира в бабьем царстве». Оказалось, что знаменитому продюсеру быстро удалось найти с ней общий язык, а также помирить дочь с матерью.
Бари Алибасов, как считает наследница Василия Шукшина Ольга, не просто стал законным супругом её матери, но и взял на себя роль «голубя мира в бабьем царстве». Всё потому, что уже на протяжении многих лет между сёстрами и матерью в этой семьей не прекращаются ссоры и обиды, но появившийся у них мужчина тут же решил, что должен во что бы то ни стало объединить родственниц снова. Ольга Шукшина признаётся, что поначалу была недовольна союзом своей матери с Алибасовым, но когда он вздумал всех мирить, ей стало интересно, что же из этого получится.
В первую очередь продюсер смог достучаться до старых обид наследницы Шукшина на собственную мать и понять, почему столько лет они не дают ей покоя. Ольга Шукшина в шутку говорит, что даже такой решительный мужчина вряд ли долго проживет в их «змеином логове», хотя пока держится весьма стойко.
Бари Алибасов, как считает наследница Василия Шукшина Ольга, не просто стал законным супругом её матери, но и взял на себя роль «голубя мира в бабьем царстве». Всё потому, что уже на протяжении многих лет между сёстрами и матерью в этой семьей не прекращаются ссоры и обиды, но появившийся у них мужчина тут же решил, что должен во что бы то ни стало объединить родственниц снова. Ольга Шукшина признаётся, что поначалу была недовольна союзом своей матери с Алибасовым, но когда он вздумал всех мирить, ей стало интересно, что же из этого получится.
В первую очередь продюсер смог достучаться до старых обид наследницы Шукшина на собственную мать и понять, почему столько лет они не дают ей покоя. Ольга Шукшина в шутку говорит, что даже такой решительный мужчина вряд ли долго проживет в их «змеином логове», хотя пока держится весьма стойко.
Общество
Добавил: Oksana Сегодня, 15:28