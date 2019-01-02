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SK Innovation разработала специальную пленку для гибких экранов

SK Innovation разработала особую пленку, предназначенную специально для складных смартфонов. Технология Южнокорейских ученых сможет выдержать более 10 000 циклов открытия устройства без видимых повреждений.

SK Innovation разработала специальную пленку для гибких экранов


На разработку пленки, а также ее реализацию в обозримом будущем было выделено $ 36 миллионов. Новинка будет называться Flexible Cover Window, а ее главной функцией будет обеспечение надежной защиты дисплеев. Технология является новой в связи с тем, что обычные варианты пленки защищают мониторы благодаря натяжению, за счет которого происходит перераспределение нагрузок. В данном случае применение тех же принципов не представляется возможным. По этой причине новинка разработана с использованием уникальных материалов, способных обеспечить высокую надежность гибким экранам.

Эксперты утверждают, что выделение столь огромной денежной суммы на коммерциализацию новинки является признаком появления нового тренда. Если ранее складные смартфоны были не более чем фантазией, сейчас они активно захватывают рассматриваемый рынок.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:38

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