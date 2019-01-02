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Влад Соколовский рассказал о своем новогоднем подарке для дочери в Instagram

На своей странице в Instagram Влад Соколовский опубликовал небольшое видео. Таким образом исполнитель рассказал, что он подарил дочери на Новый год.

Влад Соколовский рассказал о своем новогоднем подарке для дочери в Instagram

После расставания с супругой Ритой Дакотой Влад Соколовский редко делает новые публикации в социальных сетях. Но несколько часов назад исполнитель решил показать своим подписчикам в Instagram, что он подарил дочери Мие на Новый год. Знаменитость опубликовал видео, на котором его наследница едет на санках. В комментарии к посту исполнитель написал, что у него часто спрашивают о подарке Мие. Он решил, что отец должен подарить ребенку первые санки.

Влад Соколовский рассказал о своем новогоднем подарке для дочери в Instagram

Подписчики отреагировали сразу. Они начали писать: "Молодец Владя...правильно..санки..и папа рядом..умничка...доча вырастет и будет это вспоминать", "Хороший подарок. С новым годом", "Замечательный подарок. Видно как сильно ты любишь Миюшу)))", "Влад молодец что проводишь время с дочкой !!! Для нее это очень важно". Всего за несколько часов видео с Мией просмотрели более 22 тысяч пользователей Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:25

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