Влад Соколовский рассказал о своем новогоднем подарке для дочери в Instagram

После расставания с супругой Ритой Дакотой Влад Соколовский редко делает новые публикации в социальных сетях. Но несколько часов назад исполнитель решил показать своим подписчикам в Instagram, что он подарил дочери Мие на Новый год. Знаменитость опубликовал видео, на котором его наследница едет на санках. В комментарии к посту исполнитель написал, что у него часто спрашивают о подарке Мие. Он решил, что отец должен подарить ребенку первые санки.Подписчики отреагировали сразу. Они начали писать: "Молодец Владя...правильно..санки..и папа рядом..умничка...доча вырастет и будет это вспоминать", "Хороший подарок. С новым годом", "Замечательный подарок. Видно как сильно ты любишь Миюшу)))", "Влад молодец что проводишь время с дочкой !!! Для нее это очень важно". Всего за несколько часов видео с Мией просмотрели более 22 тысяч пользователей Сети.