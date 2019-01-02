В ДТП в Ленинградской области погибли трое взрослых и ребенок





Представитель пресс-службы управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщил, что жертвами аварии стали 35-летний водитель "Лады" и 20-летняя девушка, находившаяся с ним в одном авто. Они, а также пассажиры корейского седана 58-летняя женщина и 11-летний мальчик скончались от полученных травм до приезда медиков.Автомобилист KIA выжил, однако госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств автомобильной трагедии.Ранее пресс-служба агентства предупреждала водителей быть осторожнее на трассах в зимнее время из-за сложных погодных условий.