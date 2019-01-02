Бари Алибасов показал, как очутился лицом в салате в новогоднюю ночь
Бари Алибасов с юмором показал, как очутился лицом в салате в новогоднюю ночь. Забавный кадр с семейного празднования продюсер опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина, как полагала публика, приняли решение вступить в брак исходя из личной выгоды, а позже оказалось, что пара в свои немолодые года действительно испытывает по отношению друг к другу тёплые чувства. Так как Новый год считается семейным праздником, его супруги встретили вдвоём, но и здесь знаменитый продюсер не удержался и с юмором рухнул лицом в салат, что и продемонстрировал на странице своего Instagram-профиля.
К слову, многим понравилась затея Бари Алибасова подшутить над подписчиками. Многие поклонники обратили внимание на то, с каким милым выражением лица на забавном снимке Лидия Федосеева-Шукшина гладила по голове очутившегося лицом в салате супруга.
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина, как полагала публика, приняли решение вступить в брак исходя из личной выгоды, а позже оказалось, что пара в свои немолодые года действительно испытывает по отношению друг к другу тёплые чувства. Так как Новый год считается семейным праздником, его супруги встретили вдвоём, но и здесь знаменитый продюсер не удержался и с юмором рухнул лицом в салат, что и продемонстрировал на странице своего Instagram-профиля.
К слову, многим понравилась затея Бари Алибасова подшутить над подписчиками. Многие поклонники обратили внимание на то, с каким милым выражением лица на забавном снимке Лидия Федосеева-Шукшина гладила по голове очутившегося лицом в салате супруга.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:04