Эксперты составили рейтинг ожидаемых новинок электрокаров





Авто составят прямую конкуренцию прочим версиям. Пока данные автомобили не вышли на авторынок, бренд Jaguar с версией I-Pace пытается заранее отыграть свои позиции на территории Европы. Очередной новинкой станет первый современный электрокар марки Porsche. Будущая версия Taycan даст начало целому ряду новых электрических авто. Речь также ведётся о скором выпуске Taycan Cross Turismo. BMW также готовит целый ряд новых транспортных средств, включая электрификацию автобренда MINI и выпуск новых модификаций BMW i3. Бренд в дальнейшем планирует выпустить аналогичную электрическую версию внедорожной модели BMW X5. Специалисты Volvo готовят полностью электрическую вариацию XC40.