Эксперты составили рейтинг ожидаемых новинок электрокаров
Эксперты составили специальный рейтинг ожидаемых современных новинок электрокаров в текущем году. Осенью, непосредственно в рамках массового сегмента, автобренды представят кроссоверы версий Audi E-Tron, а также Mercedes EQC.
Авто составят прямую конкуренцию прочим версиям. Пока данные автомобили не вышли на авторынок, бренд Jaguar с версией I-Pace пытается заранее отыграть свои позиции на территории Европы. Очередной новинкой станет первый современный электрокар марки Porsche. Будущая версия Taycan даст начало целому ряду новых электрических авто. Речь также ведётся о скором выпуске Taycan Cross Turismo. BMW также готовит целый ряд новых транспортных средств, включая электрификацию автобренда MINI и выпуск новых модификаций BMW i3. Бренд в дальнейшем планирует выпустить аналогичную электрическую версию внедорожной модели BMW X5. Специалисты Volvo готовят полностью электрическую вариацию XC40.
Авто составят прямую конкуренцию прочим версиям. Пока данные автомобили не вышли на авторынок, бренд Jaguar с версией I-Pace пытается заранее отыграть свои позиции на территории Европы. Очередной новинкой станет первый современный электрокар марки Porsche. Будущая версия Taycan даст начало целому ряду новых электрических авто. Речь также ведётся о скором выпуске Taycan Cross Turismo. BMW также готовит целый ряд новых транспортных средств, включая электрификацию автобренда MINI и выпуск новых модификаций BMW i3. Бренд в дальнейшем планирует выпустить аналогичную электрическую версию внедорожной модели BMW X5. Специалисты Volvo готовят полностью электрическую вариацию XC40.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:00