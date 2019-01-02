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Эксперты составили рейтинг ожидаемых новинок электрокаров

Эксперты составили специальный рейтинг ожидаемых современных новинок электрокаров в текущем году. Осенью, непосредственно в рамках массового сегмента, автобренды представят кроссоверы версий Audi E-Tron, а также Mercedes EQC.

Эксперты составили рейтинг ожидаемых новинок электрокаров


Авто составят прямую конкуренцию прочим версиям. Пока данные автомобили не вышли на авторынок, бренд Jaguar с версией I-Pace пытается заранее отыграть свои позиции на территории Европы. Очередной новинкой станет первый современный электрокар марки Porsche. Будущая версия Taycan даст начало целому ряду новых электрических авто. Речь также ведётся о скором выпуске Taycan Cross Turismo. BMW также готовит целый ряд новых транспортных средств, включая электрификацию автобренда MINI и выпуск новых модификаций BMW i3. Бренд в дальнейшем планирует выпустить аналогичную электрическую версию внедорожной модели BMW X5. Специалисты Volvo готовят полностью электрическую вариацию XC40.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:00

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