Учёные в Китае нашли древнюю инопланетную лабораторию





В отдалённой местности, расположенной между провинцией Цинхай в Китае и Тибетской префектурой, группа учёных 30 лет назад наткнулась на уникальную древнюю инопланетную лабораторию. С виду сооружение представляет собой огромную пирамиду с тремя отдельными входами, два из которых на момент обнаружения оказались заваленными. Спустившись вниз по одному из оставшихся проходов, группа специалистов наткнулась на вмонтированные в стены пещеры сотни труб, сделанных из металла. Пока об их прямом назначении ничего не известно, но есть теория, что служила сложная трубная конструкция именно для откачки озёрной воды.Кроме того, изучив взятые в древней инопланетной лаборатории образцы труб, учёные удивились — металл, из которого изготовлены конструкции, подвергался высокотемпературной обработке порядка 150 тысяч лет тому назад, когда человечество ещё не было знакомо с металлообработкой. Также загадочным остаётся и наличие в составе материала не только следов кварца, обычно находящегося в больших количествах на Марсе, но и неизвестного материала, пока незнакомого современной науке.С момента открытия экспертами загадочной инопланетной лаборатории территория, на которой была найдена постройка, закрыта для прохода, а по её периметру правительство распорядилось расположить постоянную охрану.