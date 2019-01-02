АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Рики Мартин в третий раз стал отцом

В своем Instagram знаменитый певец Рики Мартин сообщил поклонникам, что в третий раз стал отцом. Подписчики исполнителя пришли в восторг от такой новости.

Рики Мартин в третий раз стал отцом

Рики Мартин часто делает посты в социальных сетях. Исполнитель любит радовать своих фанатов новыми снимками и старается рассказывать им о своей личной жизни. Недавно знаменитость опубликовал снимок, на котором запечатлены ручки маленького ребенка одетого в розовый костюм. В комментарии исполнитель написал, что он и его супруг в третий раз стали родителями. У них родилась дочка Люсия Мартин-Йосеф. Также Рики Мартин написал, что он счастлив, а его сыновья уже успели полюбить малышку.

Рики Мартин в третий раз стал отцом

Подписчики знаменитости начали поздравлять его с рождением дочери. В комментариях к посту написано огромное количество пожеланий. Также подписчики Рики Мартин сообщили, что с нетерпением ждут, когда увидят лицо малышки. Всего за сутки новый пост исполнителя собрал более 1 миллиона 347 тысяч отметок "Мне нравиться".



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бари Алибасов показал, как очутился лицом в
Эксперты составили рейтинг ожидаемых новинок
Учёные в Китае нашли древнюю инопланетную
Рики Мартин в третий раз стал отцом
Два россиянина выиграли по полмиллиарда рублей в
Антон Гусев и Виктория Романец рассказали о своих
Звезда Дома-2 Маргарита Овсянникова танцевала в
BMW в 2023 году выведет на авторынок настоящий
Медики рассказали, как быстро убрать жир на
В Пусане обнаружили тело российского моряка
Apple запатентовала новый смартфон с
Подписчики раскритиковали Яну Рудковскую из-за
В Эквадоре найдены древние останки вымерших
Эксперты анонсировали самые «опасные»
Регина Тодоренко показала первый снимок после
Google Chrome укрепил позиции среди браузеров на
Наследница Василия Шукшина Ольга назвала Бари
Ученые: Еда вне дома "загрязняет" организм
Ариана Гранде пообещала больше никогда не
В ДТП в Ленинградской области погибли трое
Тимати и Анастасия Решетова встретили Новый год в
Николаю Цискаридзе исполнилось 45 лет
Ford представил собачью конуру с изоляцией от
Военные из России доставили новогодние подарки
Анна Цуканова-Котт поделилась с поклонниками
Skoda объявила о скидках до конца января
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил
Анастасия Волочкова рассказала о непростых
Ученые: Проблемы между парами будут решать
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал не
Просмотреть все новости