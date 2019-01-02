Рики Мартин в третий раз стал отцом

Рики Мартин часто делает посты в социальных сетях. Исполнитель любит радовать своих фанатов новыми снимками и старается рассказывать им о своей личной жизни. Недавно знаменитость опубликовал снимок, на котором запечатлены ручки маленького ребенка одетого в розовый костюм. В комментарии исполнитель написал, что он и его супруг в третий раз стали родителями. У них родилась дочка Люсия Мартин-Йосеф. Также Рики Мартин написал, что он счастлив, а его сыновья уже успели полюбить малышку.Подписчики знаменитости начали поздравлять его с рождением дочери. В комментариях к посту написано огромное количество пожеланий. Также подписчики Рики Мартин сообщили, что с нетерпением ждут, когда увидят лицо малышки. Всего за сутки новый пост исполнителя собрал более 1 миллиона 347 тысяч отметок "Мне нравиться".