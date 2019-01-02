Два россиянина выиграли по полмиллиарда рублей в лотерее "Русское лото"





Избранники судьбы из Санкт-Петербурга и Свердловской области получили по 500 млн российских рублей, купив лотерейные билеты всего за 150 рублей. О таком подарке к Новому году российские граждане даже не могли и мечтать.Как сообщают представители пресс-службы "Столото", кроме миллиарда в праздничной государственной лотерее разыгрывались призы стоимостью один миллион рублей. Результаты тиражей участники могут посмотреть на "ЛотоАзарте", отметил собеседник агентства.