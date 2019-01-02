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Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
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Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей

В Израиле учёные создали экспериментальный препарат, который замедлил старение у мышей. Отмечается, что грызуны стали также более активными, а результаты их анализов можно сравнить с молодыми и здоровыми особями.

Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей


Группа исследователей из Научного института Вейцмана в Израиле создала уникальный препарат, направленный на замедление процесса естественного старения у лабораторных мышей. Изначально специалисты выяснили, что с годами в организме появляется всё больше «старых» клеток, которые не выполняют никакой функции, а лишь «загрязняют» иммунную систему. Именно на предотвращение отмирания таких клеток и направлено действие нового препарата, который в разы увеличивает продолжительность и качество жизни грызунов.

Кроме того, исследователи уже задумались над тем, что подобное средство от старения должно подойти и под параметры организма человека, защитив его клетки от отмирания и продлив жизнь. Для этого сначала необходимо провести ряд тестов и экспериментов, позволяющих увидеть реакцию иммунной системы человека на такой метод. В случае подтверждения теории учёных в скором времени сможет появиться действительно работающее лекарство от старения.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 14:22

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