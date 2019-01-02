Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей





Группа исследователей из Научного института Вейцмана в Израиле создала уникальный препарат, направленный на замедление процесса естественного старения у лабораторных мышей. Изначально специалисты выяснили, что с годами в организме появляется всё больше «старых» клеток, которые не выполняют никакой функции, а лишь «загрязняют» иммунную систему. Именно на предотвращение отмирания таких клеток и направлено действие нового препарата, который в разы увеличивает продолжительность и качество жизни грызунов.Кроме того, исследователи уже задумались над тем, что подобное средство от старения должно подойти и под параметры организма человека, защитив его клетки от отмирания и продлив жизнь. Для этого сначала необходимо провести ряд тестов и экспериментов, позволяющих увидеть реакцию иммунной системы человека на такой метод. В случае подтверждения теории учёных в скором времени сможет появиться действительно работающее лекарство от старения.