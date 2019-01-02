Подписчики раскритиковали Яну Рудковскую из-за большого количества подарков для сына

Яна Рудковская часто делится с подписчиками в социальных сетях всем, что происходит в ее жизни. Знаменитость имеет большое количество преданных поклонников. Но также у звезды есть много недоброжелателей, который критикуют ее посты. Несколько часов назад Яна Рудковская решила похвастаться в Instagram своим фанатам количеством подарков, которые получил ее сын Александр. На видео наследник продюсера сидит возле елки, а вокруг множество подарков.Подписчики начали писать в комментариях: "Реакция у Саши равнодушная, никакой радости, вы его разбаловали", "Показуха. Поэтому вызывает раздражение и много негатива", "Шик блеск красота Яна ума у вас нет все это выкладывать", "Вы бы лучше сиротам помогли и этим бы всех удивили", "Хвастовство — признак неуверенности". Всего за несколько часов видео Яны Рудковской успели просмотреть более 44 тысяч пользователей Сети.