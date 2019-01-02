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Apple запатентовала новый смартфон с полноэкранным дисплеем

Компания Apple запатентовала новый iPhone с экраном во всю переднюю панель. Судя по всему, монитор смартфона будет лишен каких-либо вырезов, в связи с чем расположение селфи-камеры остается неизвестным.

Apple запатентовала новый смартфон с полноэкранным дисплеем


Имеющиеся данные, касательно запатентованной модели, достаточно поверхностны, впрочем, можно выделить наиболее интересные элементы. В первую очередь - это перемены в дизайне. Моделям iPhone не свойственно иметь экран без затемненных островков. На них располагается динамик, селфи-камера, а также другие устройства и, кроме того, специфический дизайн позволяет отличить производителя.

По словам экспертов, рассматриваемая модель не похожа на обычную продукцию компании, так что вероятность его выпуска достаточно невелика. Несмотря на то, что такой дизайн является свежим для Apple, в целом он достаточно давно устарел.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:07

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