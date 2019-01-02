Медики рассказали, как быстро убрать жир на бедрах





Большинство людей верит, что добиться стройности и легкости можно сократив употребление сладкого. Но специалисты утверждают, что главный враг стройного тела - соль. Поэтому они рекомендуют уменьшить количество этого продукта в рационе. Очень важно также установить баланс жидкости в организме и есть побольше бананов, йогурта, зеленых овощей.Диетологи объяснили, что отказ от углеводов ведет к тому, что тело становиться легче. Это связано с потерей запасов воды. При этом существенной потери жира в данном случае не наблюдается.Сократить жировые отложения помогут детокс-напитки, такие как овощные и фруктовые смузи. Их необходимо употреблять по утрам. На протяжении дня очень важно пить как можно больше воды, так как она выводит соль и шлаки из организма.