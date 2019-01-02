АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Медики рассказали, как быстро убрать жир на бедрах

Медики рассказали как быстро и эффективно убрать жир на бедрах в 2019 году. Секреты похудения диетологов затрагивают пищевые предпочтения человека.
Медики рассказали, как быстро убрать жир на бедрах

Большинство людей верит, что добиться стройности и легкости можно сократив употребление сладкого. Но специалисты утверждают, что главный враг стройного тела - соль. Поэтому они рекомендуют уменьшить количество этого продукта в рационе. Очень важно также установить баланс жидкости в организме и есть побольше бананов, йогурта, зеленых овощей.

Диетологи объяснили, что отказ от углеводов ведет к тому, что тело становиться легче. Это связано с потерей запасов воды. При этом существенной потери жира в данном случае не наблюдается.

Сократить жировые отложения помогут детокс-напитки, такие как овощные и фруктовые смузи. Их необходимо употреблять по утрам. На протяжении дня очень важно пить как можно больше воды, так как она выводит соль и шлаки из организма.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бари Алибасов показал, как очутился лицом в
Эксперты составили рейтинг ожидаемых новинок
Учёные в Китае нашли древнюю инопланетную
Рики Мартин в третий раз стал отцом
Два россиянина выиграли по полмиллиарда рублей в
Антон Гусев и Виктория Романец рассказали о своих
Звезда Дома-2 Маргарита Овсянникова танцевала в
BMW в 2023 году выведет на авторынок настоящий
Медики рассказали, как быстро убрать жир на
В Пусане обнаружили тело российского моряка
Apple запатентовала новый смартфон с
Подписчики раскритиковали Яну Рудковскую из-за
В Эквадоре найдены древние останки вымерших
Эксперты анонсировали самые «опасные»
Регина Тодоренко показала первый снимок после
Google Chrome укрепил позиции среди браузеров на
Наследница Василия Шукшина Ольга назвала Бари
Ученые: Еда вне дома "загрязняет" организм
Ариана Гранде пообещала больше никогда не
В ДТП в Ленинградской области погибли трое
Тимати и Анастасия Решетова встретили Новый год в
Николаю Цискаридзе исполнилось 45 лет
Ford представил собачью конуру с изоляцией от
Военные из России доставили новогодние подарки
Анна Цуканова-Котт поделилась с поклонниками
Skoda объявила о скидках до конца января
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил
Анастасия Волочкова рассказала о непростых
Ученые: Проблемы между парами будут решать
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал не
Просмотреть все новости