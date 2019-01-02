В Эквадоре найдены древние останки вымерших 8-метровых гигантов
В Эквадоре ученые нашли древние останки вымерших 8-метровых гигантов, сообщают независимые исследователи. Скелеты доказывают их реальность существования на Земле.
Сторонники теории заговора распространили в Сети снимки гигантов, извлечённых учёными из-под земли. Рост людей с огромными скелетами составлял 7-8 метров, длина стопы - 120 сантиметров. На фотографиях можно видеть, как археологи разгребают землю ковшом, а череп исполина намного превышает размеры экскаватора. Таким образом, можно заключить, что рост предков человечества был даже больше 8 метров.
Исследователи убеждены, что официальные учёные отказываются рассказывать общественности о шокирующих находках, поскольку они полностью противоречат теории эволюции, которой придерживается наука. Останки великанов даже могут намеренно скрывать или уничтожать.
О таком инциденте в Смитсоновском институте любители теорий заговора сообщали ранее. Последние убеждены, что и эквадорских гигантов учёные либо ликвидируют, либо назовут домыслами.
Отметим, что не все пользователи интернета поверили в подлинность снимков с великанами. На фотографиях можно найти следы совмещения нескольких изображений в Photoshop, считают некоторые скептики.
Сторонники теории заговора распространили в Сети снимки гигантов, извлечённых учёными из-под земли. Рост людей с огромными скелетами составлял 7-8 метров, длина стопы - 120 сантиметров. На фотографиях можно видеть, как археологи разгребают землю ковшом, а череп исполина намного превышает размеры экскаватора. Таким образом, можно заключить, что рост предков человечества был даже больше 8 метров.
Исследователи убеждены, что официальные учёные отказываются рассказывать общественности о шокирующих находках, поскольку они полностью противоречат теории эволюции, которой придерживается наука. Останки великанов даже могут намеренно скрывать или уничтожать.
О таком инциденте в Смитсоновском институте любители теорий заговора сообщали ранее. Последние убеждены, что и эквадорских гигантов учёные либо ликвидируют, либо назовут домыслами.
Отметим, что не все пользователи интернета поверили в подлинность снимков с великанами. На фотографиях можно найти следы совмещения нескольких изображений в Photoshop, считают некоторые скептики.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:00