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В Эквадоре найдены древние останки вымерших 8-метровых гигантов

В Эквадоре ученые нашли древние останки вымерших 8-метровых гигантов, сообщают независимые исследователи. Скелеты доказывают их реальность существования на Земле.
В Эквадоре найдены древние останки вымерших 8-метровых гигантов

Сторонники теории заговора распространили в Сети снимки гигантов, извлечённых учёными из-под земли. Рост людей с огромными скелетами составлял 7-8 метров, длина стопы - 120 сантиметров. На фотографиях можно видеть, как археологи разгребают землю ковшом, а череп исполина намного превышает размеры экскаватора. Таким образом, можно заключить, что рост предков человечества был даже больше 8 метров.

Исследователи убеждены, что официальные учёные отказываются рассказывать общественности о шокирующих находках, поскольку они полностью противоречат теории эволюции, которой придерживается наука. Останки великанов даже могут намеренно скрывать или уничтожать.

О таком инциденте в Смитсоновском институте любители теорий заговора сообщали ранее. Последние убеждены, что и эквадорских гигантов учёные либо ликвидируют, либо назовут домыслами.

Отметим, что не все пользователи интернета поверили в подлинность снимков с великанами. На фотографиях можно найти следы совмещения нескольких изображений в Photoshop, считают некоторые скептики.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:00

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