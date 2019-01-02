Регина Тодоренко показала первый снимок после прогулки с сыном





Недавно Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями. Знаменитости пока не показывают лицо наследника. Но несколько дней назад телеведущая опубликовала в соцсети Instagram фотографию, на которой запечатлена на прогулке с сыном. На снимке Регина Тодоренко весело смотрит в камеру, а сзади стоят ее родители рядом с коляской. В комментарии к посту телеведущая поздравила свою мать с днем рождения.Подписчики знаменитости начали писать: "Регина, вас с Новым годом! Счастья вашей семье и здоровья", "Региночка, какая Вы хорошенькая! Ну, чудо!", "С Новым годом, мамаша)", "Поздравляю вашу маму, спасибо за такую дочь", "Много тебе счастья и твоей мамочки", "Фото просто супер, с праздниками вас", "Как приятно видеть дедушку и бабушку с коляской". Всего за несколько дней фото собрало более 706 тысяч лайков.