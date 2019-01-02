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Регина Тодоренко показала первый снимок после прогулки с сыном

Регина Тодоренко решили порадовать своих поклонников и показала первый снимок после прогулки с сыном. Соответствующий пост появился на станице в Instagram телеведущей.

Регина Тодоренко показала первый снимок после прогулки с сыном

Недавно Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями. Знаменитости пока не показывают лицо наследника. Но несколько дней назад телеведущая опубликовала в соцсети Instagram фотографию, на которой запечатлена на прогулке с сыном. На снимке Регина Тодоренко весело смотрит в камеру, а сзади стоят ее родители рядом с коляской. В комментарии к посту телеведущая поздравила свою мать с днем рождения.

Регина Тодоренко показала первый снимок после прогулки с сыном

Подписчики знаменитости начали писать: "Регина, вас с Новым годом! Счастья вашей семье и здоровья", "Региночка, какая Вы хорошенькая! Ну, чудо!", "С Новым годом, мамаша)", "Поздравляю вашу маму, спасибо за такую дочь", "Много тебе счастья и твоей мамочки", "Фото просто супер, с праздниками вас", "Как приятно видеть дедушку и бабушку с коляской". Всего за несколько дней фото собрало более 706 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:42

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