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Google Chrome укрепил позиции среди браузеров на рынке

Google Chrome по прежнему является востребованным браузером в мире. Не беря в расчет многолетнее доминирование на рассматриваемом рынке, аналитики утверждают, что его популярность лишь растет.

Google Chrome укрепил позиции среди браузеров на рынке


Google Chrome доминирует на рынке браузеров много лет, фактически не чувствуя конкуренции. Последняя информация говорит о том, что 67,18% выходов в интернет осуществляются с его помощью, в то время, как наиболее распространенные программы подобного типа других производителей, с достаточно небольшой разницей делят оставшуюся часть населения. Второе и третье место достается Firefox и Internet Explorer, доля рынка которых составляет 9,58 и 8,31%.

Сразу за ними стоят браузер от Yandex, а также Safari, имея 4,09 и 3,17%. Остальные браузеры, несмотря на то, что имеют определенную базу пользователей, не смогли преодолеть отметку в 2% рыночной доли.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:31

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