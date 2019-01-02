Google Chrome укрепил позиции среди браузеров на рынке





Google Chrome доминирует на рынке браузеров много лет, фактически не чувствуя конкуренции. Последняя информация говорит о том, что 67,18% выходов в интернет осуществляются с его помощью, в то время, как наиболее распространенные программы подобного типа других производителей, с достаточно небольшой разницей делят оставшуюся часть населения. Второе и третье место достается Firefox и Internet Explorer, доля рынка которых составляет 9,58 и 8,31%.Сразу за ними стоят браузер от Yandex, а также Safari, имея 4,09 и 3,17%. Остальные браузеры, несмотря на то, что имеют определенную базу пользователей, не смогли преодолеть отметку в 2% рыночной доли.