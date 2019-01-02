Эксперты: Сезонное аффективное расстройство связано с цветом глаз человека





В издании The Conversation появилась новая статья, в которой описываются результаты проведённого недавно исследования, направленного на установление связи между сезонным аффективным расстройством и цветом глаз. Автор доклада Ланс Уоркман утверждает, что определить наличие у человека SAD (сезонного аффективного расстройства) можно с помощью проведения опроса, направленного на выявление изменений в поведении, предпочтений в еде, отдыхе, а также в режиме сна. В медицине же SAD уже давно признано отдельным видом депрессивного состояния, хотя всё ещё есть и те, кто утверждает, что это всё выдумки.Ранее наука придерживалась теории, которая гласила, что сезонное аффективное расстройство связано с тем, насколько далеко место проживания расположено от экватора, но дальнейшие исследования не смогли её подтвердить. Другая же теория гласит, что SAD развивается у людей на фоне нарушения циркадного ритма, когда дни становятся короче, а ночи, наоборот, длиннее. Несмотря на ряд предположений, экспертам из Университета Южного Уэльса удалось установить, что люди с голубыми глазами менее подвержены риску развития у них данного сезонного заболевания, чем обладатели карих или чёрных глаз. Оказалось, что здесь играет роль именно способность глазного пигмента поглощать и пропускать через себя солнечный свет.То есть, обладатель голубых глаз быстрее получает достаточное количество света через глазное яблоко, ведь из-за низкой пигментации ему не требуется дополнительное время для обработки сигналов, а вот карие глаза из-за плотного цвета вынуждены поглощать больше солнечного излучения, чтобы передать сигнал в гипоталамус.