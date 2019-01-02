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Николаю Цискаридзе исполнилось 45 лет

Известному педагогу и танцовщику Николаю Цискардизе исполнилось 45 лет. По случаю его дня рождения в Петербурге начала работать выставка.
Николаю Цискаридзе исполнилось 45 лет

На протяжении профессиональной карьеры Цискаридзе удавалось грамотно сочетать яркую индивидуальность, артистизм и традиции балета. Исполнение танцовщиком многих партий считается классическим. За навыки и мастерство Цискаридзе всегда благодарит своих педагогов.
Карьеру танцора он завершил пять лет назад после скандала с руководством в Большом театре. Это был первый год, когда Цискаридзе не станцевал на сцене Щелкунчика. С тех пор артист начал педагогическую деятельность.

Что касается выставки, то на ней можно ознакомиться с многочисленными видео с отрывками из выступлений Цискаридзе, посмотреть фотографии, и увидеть его сценический костюм из постановки «Жизель». В особый раздел организаторы выделили книги, изданные за последние пять лет Академией танца.



 
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Культура
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:00

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