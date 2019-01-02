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Ученые: Еда вне дома "загрязняет" организм человека фталатами

Ученые из США выяснили, что еда вне дома способна "загрязнить" организм человека такими химическими веществами как фталаты. Это приводит к нарушению гормонального фона и появлению тяжелых заболеваний.

Ученые: Еда вне дома "загрязняет" организм человека фталатами

Эксперты провели исследование и обнаружили, что уровень вредных веществ - фталатов выше на 35% у человека, который накануне посетил кафе или ресторан в отличие от человека, предпочитающего питаться дома. Содержание фталатов в больших количествах показали анализы подростков. У них уровень химикатов вырос на 55%.

Исследователи объяснили, что в результате употребления фастфудов, фталаты, попадающие в организм, вызывают развитие астмы, рак груди, ожирение, синдром гиперактивности, сахарный диабет 2 типа, нарушения в органах нервной системы, бесплодие.

Представители мира науки отметили, что избежать попадания химикатов в человеческий организм очень непросто, так как многие продукты содержат фталаты. При этом наличие вредных веществ не часто встречается на этикетках.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:23

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