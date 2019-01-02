Ученые: Еда вне дома "загрязняет" организм человека фталатами





Эксперты провели исследование и обнаружили, что уровень вредных веществ - фталатов выше на 35% у человека, который накануне посетил кафе или ресторан в отличие от человека, предпочитающего питаться дома. Содержание фталатов в больших количествах показали анализы подростков. У них уровень химикатов вырос на 55%.Исследователи объяснили, что в результате употребления фастфудов, фталаты, попадающие в организм, вызывают развитие астмы, рак груди, ожирение, синдром гиперактивности, сахарный диабет 2 типа, нарушения в органах нервной системы, бесплодие.Представители мира науки отметили, что избежать попадания химикатов в человеческий организм очень непросто, так как многие продукты содержат фталаты. При этом наличие вредных веществ не часто встречается на этикетках.