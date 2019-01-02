Ford представил собачью конуру с изоляцией от шума салютов





Инженеры компании Ford предложили прототип конуры, в которой собаки спокойно встретят зимние праздники без стресса. Как известно, для чувствительного слуха домашних животных новогодние салюты и взрывы петард являются настоящим испытанием. От страха звери бегают по дому, не зная, где найти себе укрытие. Изолированная от шума будка Ford будет подавлять звуки фейерверков, поэтому псы смогут спать в ней спокойно.Создатели прототипа использовали то же пробковое дерево, что устанавливают в автомобилях марки, оберегая уши водителей от лишних шумов. Однако, такой материал не может обеспечить полный комфорт, и инженеры внедрили в конуру микрофоны с технологией, применяемой в наушниках.После того, как сенсоры уловят шумы, динамики начнут генерировать волны противоположной фазы. Даже чувствительным собачьим ушам в будке Ford будет спокойно и тихо. Впрочем, её могут так и не выпустить. Проект лишь является прототипом программы новой продукции Ford initiatives.