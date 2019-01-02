Военные из России доставили новогодние подарки сирийским детям
Российские военные вручили сирийским детям, проживающим в Алеппо, поселке Муран, новогодние подарки. Презенты от московских властей достались тем, кто растет в малоимущих семьях. Об этом рассказали в профильном Центре по примирению враждующих сторон.
Мероприятие было проведено российскими военнослужащими в одном из населенных пунктов сирийской провинции Алеппо. Из Московской области военные доставили подарки для детей, которые состояли из различных сладостей, в частности, варенья, конфет, печенья, пряников.
Взрослые жители Сирии получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов. Отмечается, что в период праздников сотрудники организации стараются расширить ассортимент товаров.
Мероприятие было проведено российскими военнослужащими в одном из населенных пунктов сирийской провинции Алеппо. Из Московской области военные доставили подарки для детей, которые состояли из различных сладостей, в частности, варенья, конфет, печенья, пряников.
Взрослые жители Сирии получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов. Отмечается, что в период праздников сотрудники организации стараются расширить ассортимент товаров.
Общество
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:46