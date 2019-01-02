Военные из России доставили новогодние подарки сирийским детям





Мероприятие было проведено российскими военнослужащими в одном из населенных пунктов сирийской провинции Алеппо. Из Московской области военные доставили подарки для детей, которые состояли из различных сладостей, в частности, варенья, конфет, печенья, пряников.Взрослые жители Сирии получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов. Отмечается, что в период праздников сотрудники организации стараются расширить ассортимент товаров.