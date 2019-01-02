Анна Цуканова-Котт поделилась с поклонниками планами на 2019 год





Людям свойственно строить планы на жизнь. Чаще всего это касается неопределенного отрезка времени, однако, в некоторых случаях, рассматривается достижение некоего результата за определенный период. Анна Цуканова-Котт намерена освоить игру на гитаре и, в перспективе, стать певицей. Она планирует продолжить развитие своего YouTube канала благодаря короткометражному фильму, съемки которого также состоятся в 2019 г. Кроме того, Анна Цуканова-Котт намерена прочесть 24 книги и даже написать собственную по кулинарной тематике.За 2019 год актриса собирается освоить процесс выращивания овощей и заняться этим на постоянной основе. Кроме того, вскоре может выйти ее дизайнерская коллекция одежды. В качестве отдыха актриса намерена посетить Мальдивы, где не была прежде.