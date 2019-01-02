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Анна Цуканова-Котт поделилась с поклонниками планами на 2019 год

Анна Цуканова-Котт поделилась с подписчиками своими планами на наступивший год в Instagram. По словам актрисы, она намерена стать певицей, прочесть более 20 книг, а также побывать на Мальдивах.

Анна Цуканова-Котт поделилась с поклонниками планами на 2019 год

Людям свойственно строить планы на жизнь. Чаще всего это касается неопределенного отрезка времени, однако, в некоторых случаях, рассматривается достижение некоего результата за определенный период. Анна Цуканова-Котт намерена освоить игру на гитаре и, в перспективе, стать певицей. Она планирует продолжить развитие своего YouTube канала благодаря короткометражному фильму, съемки которого также состоятся в 2019 г. Кроме того, Анна Цуканова-Котт намерена прочесть 24 книги и даже написать собственную по кулинарной тематике.
Анна Цуканова-Котт поделилась с поклонниками планами на 2019 год

За 2019 год актриса собирается освоить процесс выращивания овощей и заняться этим на постоянной основе. Кроме того, вскоре может выйти ее дизайнерская коллекция одежды. В качестве отдыха актриса намерена посетить Мальдивы, где не была прежде.



 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:38

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