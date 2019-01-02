Skoda объявила о скидках до конца января





Так, скидка на Octavia составляет до 182 тысяч рублей, Rapid 143 тысячи, а Superb 225 тысяч. При покупке Kodiaq автолюбитель получит комплект зимней резины в качестве подарка. Кроме того, в первом месяце 2019 года можно по выгодному тарифу взять автомобиль в кредит. На Octavia годовая ставка составляет 3%, Rapid 7,9% при первоначальном взносе на обе модели в размере 15% от стоимости машины. Внедорожник Kodiaq можно приобрести под 7,9% годовых при первом взносе в 30%. Флагманская модель Superb доступна под 7,9% и 30-процентном первом взносе.Приобрести автомобиль от Skoda по сниженной цене можно и по программам утилизации, трейд-ин и DasWeltAuto. При сдаче своей машины на утилизацию или трейд-ин можно получить скидку в размере 70 тысяч рублей при покупке Rapid или Octavia, а при приобретении Kodiaq - 130 тысяч рублей. Согласно программе DasWeltAuto, выгода составляет 30 тысяч рублей.Ранее стало известно, что на немецких дорогах заметили новый хэтчбек Skoda Scala, продажи которого начнутся лишь в текущем году.