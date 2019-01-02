Анастасия Волочкова рассказала о непростых отношениях с дочерью

Анастасия Волочкова, как и многие другие, решила подвести итоги уходящего года, опубликовав главные из них в своём микроблоге в Instagram. Кроме того, говоря о достижениях и работе, балерина призналась, что долгое время игнорировала вопросы подписчиков о дочери, а именно о том, почему звёздная мать резко перестала публиковать совместные с ней снимки. Кто-то даже подумал, что девочка поругалась с родительницей и уехала жить к папе, но, как оказалось, в действительности всё ещё более сложнее. Переходный возраст Ариадны стал главной причиной всех волнений в семье, наследница артистки то и дело ревнует маму к окружающим, не хочет делить её ещё с кем-либо, а о рождении второго ребёнка, как призналась сама Волочкова, ей теперь придётся забыть, чтобы не усугублять сложившуюся ситуацию.Фолловеры же придерживаются мнения, что с появлением брата или сестры Ариадна перестала бы быть столь требовательной в плане внимания, и училась бы ответственности за младшего ребёнка. Несмотря на это балерина уже приняла решение, что лучше займётся созданием нового яркого шоу, нежели будет думать о возможности родить ещё раз.