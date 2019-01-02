АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Ученые: Проблемы между парами будут решать чат-боты

В наше время большое количество пар обращаются за помощью к психологам. Недавно учёные заявили, что помогать возлюбленным будут специальные чат-боты.

Ученые: Проблемы между парами будут решать чат-боты

Специалисты отмечают, что при реальном общении с психологом многие пары стесняются рассказывать некоторые подробности своей интимной жизни. Но вот чат-ботам пациенты рассказывают все, что нужно, при этом не испытывают дискомфорта. В прошлом году было запущенно несколько чат-ботов, чтобы выяснить, насколько люди им доверяют. Стало известно, что виртуальному собеседнику люди рассказывают больше интимных подробностей.

Разработчики сообщили, что несколько американских технологических компаний уже разработали автоматизированное консультирование. Теперь их клиенты смогут выбрать, к какому из специалистов они хотят обратиться. В то же время исследователи считают, что некоторым парам необходимо реальное общение с психологом.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Google Chrome укрепил позиции среди браузеров на
Наследница Василия Шукшина Ольга назвала Бари
Ученые: Еда вне дома "загрязняет" организм
Ариана Гранде пообещала больше никогда не
В ДТП в Ленинградской области погибли трое
Тимати и Анастасия Решетова встретили Новый год в
Николаю Цискаридзе исполнилось 45 лет
Ford представил собачью конуру с изоляцией от
Военные из России доставили новогодние подарки
Анна Цуканова-Котт поделилась с поклонниками
Skoda объявила о скидках до конца января
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил
Анастасия Волочкова рассказала о непростых
Ученые: Проблемы между парами будут решать
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал не
Александр Кержаков наслаждается праздничными
Надежда Дорофеева показала самую весёлую игру для
Новый магнитный аппарат поможет пациентам с
«АвтоВАЗ» увеличил стоимость авто Lada
Кадры со свадьбы Александры Черно, не вошедшие в
Поклонники сравнили платье Яны Рудковской с
У берегов Ирландии пассажир самолета запечатлел
Эксперты: Сезонное аффективное расстройство
В WADA рассказали об отсутствии доступа к пробам
Британские СМИ посчитали "дерзким" новогоднее
Ученые: Искусственный интеллект может скрывать
Астрономы назвали ТОП космических явлений в 2019
Поклонников огорчил постаревший вид Михаила
Зонд New Horizons отправил астрономам первые
Анатолий Вассерман сплясал в клипе Ольги Бузовой
Просмотреть все новости