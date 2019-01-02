Ученые: Проблемы между парами будут решать чат-боты





Специалисты отмечают, что при реальном общении с психологом многие пары стесняются рассказывать некоторые подробности своей интимной жизни. Но вот чат-ботам пациенты рассказывают все, что нужно, при этом не испытывают дискомфорта. В прошлом году было запущенно несколько чат-ботов, чтобы выяснить, насколько люди им доверяют. Стало известно, что виртуальному собеседнику люди рассказывают больше интимных подробностей.Разработчики сообщили, что несколько американских технологических компаний уже разработали автоматизированное консультирование. Теперь их клиенты смогут выбрать, к какому из специалистов они хотят обратиться. В то же время исследователи считают, что некоторым парам необходимо реальное общение с психологом.