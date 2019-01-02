Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил





В предновогоднем обращении Абэ пообещал снова перейти к активным обсуждениям разделения территории с Владимиром Путиным. Он заявил, что сейчас переговоры находятся на так называемом «переломном этапе». Япония намерена и далее настойчиво решать сложившуюся дипломатическую проблему.В конце декабря прошлого года Абэ рассчитывал встретиться с президентом РФ и обсудить заключение мирного договора. Путин в новогоднем поздравлении японским властям написал, что планирует продолжить конструктивный диалог, ведь у отношений двух государств имеется огромный потенциал.