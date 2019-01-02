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Анатолий Вассерман сплясал в клипе Ольги Бузовой

Известный всем как интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман снялся в новогоднем клипе Ольги Бузовой, в котором лихо отплясывал под незамысловатую музыку.

Звезда телестройки Ольга Бузова не останавливается на достигнутом и вовлекает в свое творчество все больше людей, среди которых оказываются не только «матерые артисты», но и такие интеллектуалы, как Вассерман.

Анатолий Вассерман сплясал в клипе Ольги Бузовой

Более того, публицист, известный как «самый известный девственник», в клипе Бузовой был совершенно не против общества трех молодых девиц. Единственное нарекание Вассермана, оставшегося в своем неизменном жилете с обилием карманов, вызвала музыка, от которой «голова болит».

Сама певица выразила благодарность всем участникам съемок клипа и порадовалась тому, что есть люди умеющие смеяться над собой, как она сама.

Анатолий Вассерман сплясал в клипе Ольги Бузовой

Также среди замеченных в клипе знаменитостей оказался актер Андрей Гайдулян. Песня «Танцуй под Бузову» оказалась новогодним подарком всем поклонникам творчества певицы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:32

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