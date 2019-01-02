Анатолий Вассерман сплясал в клипе Ольги Бузовой

Звезда телестройки Ольга Бузова не останавливается на достигнутом и вовлекает в свое творчество все больше людей, среди которых оказываются не только «матерые артисты», но и такие интеллектуалы, как Вассерман.Более того, публицист, известный как «самый известный девственник», в клипе Бузовой был совершенно не против общества трех молодых девиц. Единственное нарекание Вассермана, оставшегося в своем неизменном жилете с обилием карманов, вызвала музыка, от которой «голова болит».Сама певица выразила благодарность всем участникам съемок клипа и порадовалась тому, что есть люди умеющие смеяться над собой, как она сама.Также среди замеченных в клипе знаменитостей оказался актер Андрей Гайдулян. Песня «Танцуй под Бузову» оказалась новогодним подарком всем поклонникам творчества певицы.