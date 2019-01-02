Александр Кержаков наслаждается праздничными выходными в Греции

Александр Кержаков, как стало известно, решил не оставаться в холодной России на новогодние праздники, а с удовольствием улетел в Грецию, где проведёт длинные выходные. На его странице в Instagram уже появилась пара фотографий из Акрополя, по которым фанаты поняли, что там футболист отдыхает в первую очередь душой. В комментариях фолловеры поддержали выбор спортсмена по поводу страны для поездки на Новый год, но не могли не задать вопрос, почему тот не захотел брать с собой младшего сына.Большинство поклонников экс-нападающего «Зенита» порадовались, что после тяжёлых судебных разбирательств с Миланой Тюльпановой из-за детей, он всё же решил устроить себе некую «перезагрузку», отойти от пережитых скандалов, и восстановить нервы в Греции во время праздников.