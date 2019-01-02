Британские СМИ подсчитали "дерзким" новогоднее обращение Путина





Путин в очередной раз призвал народ объединиться, поскольку у РФ никогда «не было и не будет» никаких помощников. Заявление президента было связано с наложенными на Москву санкциями, но напрямую об экономических ограничениях он не сказал.Такую предновогоднюю речь британцы связали с повышением напряженности между РФ и западным странами из-за отравления Сергея Скрипаля в Солсбери. Тогда премьер Великобритании Тереза Мей обвинила Кремль в случившемся, но Путин не раз говорил, что российская сторона не имеет к этому никакого отношения.