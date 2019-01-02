АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новый магнитный аппарат поможет пациентам с мигренью избавиться от боли
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Поклонники сравнили платье Яны Рудковской с "занавеской"

Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская выбирает для своих фотосессий только дизайнерские наряды. Недавно знаменитость опубликовала в микроблоге Instagram фото, где она позирует в шикарном шифоновом платье, но некоторые поклонники раскритиковали наряд, сравнив его с "занавеской".

Поклонники сравнили платье Яны Рудковской с "занавеской"

Яна Рудковская выбрала для выхода пышное платье в пол лавандового оттенка. Подписчики блога Instagram светской львицы моментально отреагировали на новую публикацию: "Образ золушки - старлетки . Да ещё фотошопом обработанный!", "Надоела со своими нарядами тошнит уже хватит", "А где она девает свои платья-занавески?", "Мадам,любительница показушек , остыньте. Тошнит от таких Брожкиных, вечно с претензиями и демонстрацией своего я. Такие на поступки не способны, только собственное обогащение."

Некоторые подписчики очень резко отреагировали на пост Яны Рудковской, напомнив о трагедии в Магнитогорске: "Вам о беде напомнили, об маленьких ангелочках, которые еле живы, сутки под завалами при 20 -ти градусном морозе, на это смотреть невозможно. Какое шоу, какие веселухи могут быть, все уши прожужжали своим шоу. Если есть сочувствие и человеческое сердце, помогать надо и очень оперативно, а не в Питере веселиться!".

Однако, несмотря на критику, большинству почитателей творчества супруги Евгения Плющенко платье и нежный образ очень понравились. Фанаты пожелали кумиру не останавливаться, и продолжать дарить людям красивые и талантливые проекты.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Премьер Японии пообещал не выселять россиян в
Александр Кержаков наслаждается праздничными
Надежда Дорофеева показала самую весёлую игру для
Новый магнитный аппарат поможет пациентам с
«АвтоВАЗ» увеличил стоимость авто Lada
Кадры со свадьбы Александры Черно, не вошедшие в
Поклонники сравнили платье Яны Рудковской с
У берегов Ирландии пассажир самолета запечатлел
Эксперты: Сезонное аффективное расстройство
В WADA рассказали об отсутствии доступа к пробам
Британские СМИ подсчитали "дерзким" новогоднее
Ученые: Искусственный интеллект может скрывать
Астрономы назвали ТОП космических явлений в 2019
Поклонников огорчил постаревший вид Михаила
Зонд New Horizons отправил астрономам первые
Анатолий Вассерман сплясал в клипе Ольги Бузовой
Subaru Ascent может появиться на авторынке России
В Финляндии пришельцы посетили одну семью
Смартфон Huawei Mate 20 Pro будет доступен в
Ольга Бузова пожаловалась в Instagram на
Полуголая Анастасия Волочкова провела новогодний
Видео жестокого обращения Евгении Феофилактовой с
Синдром "разбитого сердца" Такоцубо может
Социальная сеть Facebook тестирует темный режим
Алла Пугачева и София Ротару отказались от
Geely рассекретил новую купеобразную версию
Поклонники обсуждают внешность Елизаветы Боярской
Жители Глостершира стали сообщать о встречах с
Бывший и нынешний супруг Жанны Бадоевой
Астролог Фауст Фрикель утверждает, что Ольга
Просмотреть все новости