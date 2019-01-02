Поклонники сравнили платье Яны Рудковской с "занавеской"

Яна Рудковская выбрала для выхода пышное платье в пол лавандового оттенка. Подписчики блога Instagram светской львицы моментально отреагировали на новую публикацию: "Образ золушки - старлетки . Да ещё фотошопом обработанный!", "Надоела со своими нарядами тошнит уже хватит", "А где она девает свои платья-занавески?", "Мадам,любительница показушек , остыньте. Тошнит от таких Брожкиных, вечно с претензиями и демонстрацией своего я. Такие на поступки не способны, только собственное обогащение."Некоторые подписчики очень резко отреагировали на пост Яны Рудковской, напомнив о трагедии в Магнитогорске: "Вам о беде напомнили, об маленьких ангелочках, которые еле живы, сутки под завалами при 20 -ти градусном морозе, на это смотреть невозможно. Какое шоу, какие веселухи могут быть, все уши прожужжали своим шоу. Если есть сочувствие и человеческое сердце, помогать надо и очень оперативно, а не в Питере веселиться!".Однако, несмотря на критику, большинству почитателей творчества супруги Евгения Плющенко платье и нежный образ очень понравились. Фанаты пожелали кумиру не останавливаться, и продолжать дарить людям красивые и талантливые проекты.