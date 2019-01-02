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Надежда Дорофеева показала самую весёлую игру для всей семьи

Надежда Дорофеева показала в новом влоге на YouTube самую весёлую игру для всей семьи. Вместе с мамой певица сыграла в "Лоботряса".
Надежда Дорофеева показала самую весёлую игру для всей семьи

На канале солистки "Время и Стекло" появился новогодний выпуск, где она веселится с мамой. В качестве развлечения Дорофеева выбрала игру "Лоботряс" в мобильном приложении. Приставив смартфон ко лбу, необходимо, благодаря подсказкам, угадать слово или персонаж. Поскольку исполнительница очень близка со своей мамой, игра вышла эмоциональной и забавной.

Проигравший должен был исполнить желание победителя. Мама Дорофеевой захотела, чтобы дочь спела в переходе, а последняя собралась взять родственницу с собой с спортзал.

Звезда отметила, что в "Лоботряса" очень забавно играть с друзьями и близкими на праздники. Также певица призналась, что провела минувший год очень весело, а новый встретила с кудрявой причёской и измененным цветом волос.

"Три года назад я написала список желаний. И спустя три года держу я этот листочек, читаю его и смеюсь. Какая я всё-таки была наглая. Но почти все мечты сбылись!" - пишет Дорофеева.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:46

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