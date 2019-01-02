У берегов Ирландии пассажир самолета запечатлел на видео НЛО





На просторах Интернета появился небольшой ролик, на котором запечатлен некий объект, парящий в небе. Данные кадры уже просмотрело большое количество людей. Видео было сделано одним из пассажиров в самолете в тот момент, когда воздушное судно пролетало у берегов Ирландии. На кадрах хорошо видно, что НЛО имеет идеально круглую форму. Также непонятный объект светился внутри.Пользователи Сети, просмотревшие этот ролик, решили высказать свое мнение. Некоторые лица считают, что это обычный монтаж. Другие уверены, что это пришельцы посетили Землю. Также есть мнение, что это могла быть секретная разработка военных. Скептики назвали объект обыкновенным круглым резервуаром и водозаборным ковшом. Но эти опубликованные в Сети кадры привели в замешательство даже уфологов.