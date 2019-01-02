Ольга Бузова пожаловалась в Instagram на «трезвый» Новый год

В своем stories популярная ведущая пожаловалась поклонникам, что «хочет бухнуть», но не с кем.В итоге новогодняя ночь прошла для Ольги Бузовой на «трезвую голову», по крайней мере, до окончания своего выступления на запланированном концерте.Подписчики Бузовой написали в комментариях, что звезда «» и порекомендовали ведущей телестройки поменьше работать, чтобы всегда было время для простых жизненных удовольствий, в том числе доступу к глотку шампанского на Новый год.Напомним, что певица приготовила для своих поклонников праздничный сюрприз в виде новой песни «Танцуй под Бузову», вела «Голубой огонек» вместе с юмористом Евгением Петросяном, и принимала участие еще в некоторых новогодних проектах.