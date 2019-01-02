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Ольга Бузова пожаловалась в Instagram на «трезвый» Новый год

Популярность Ольги Бузовой сыграла с ней злую шутку. Певицу пригласили выступить в Новогоднюю ночь, а именно в 2 часа 2019 года, и поэтому звезда не могла достойно с выпивкой отметить праздник.

В своем stories популярная ведущая пожаловалась поклонникам, что «хочет бухнуть», но не с кем.

Ольга Бузова пожаловалась в Instagram на «трезвый» Новый год

В итоге новогодняя ночь прошла для Ольги Бузовой на «трезвую голову», по крайней мере, до окончания своего выступления на запланированном концерте.

Ольга Бузова пожаловалась в Instagram на «трезвый» Новый год

Подписчики Бузовой написали в комментариях, что звезда «провтыкала Новый год» и порекомендовали ведущей телестройки поменьше работать, чтобы всегда было время для простых жизненных удовольствий, в том числе доступу к глотку шампанского на Новый год.

Напомним, что певица приготовила для своих поклонников праздничный сюрприз в виде новой песни «Танцуй под Бузову», вела «Голубой огонек» вместе с юмористом Евгением Петросяном, и принимала участие еще в некоторых новогодних проектах.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:06

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